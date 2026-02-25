Uzmanından uyarı: Sahurdan sonra dikkat edilmesi gerekenler

Uzm. Dr. Tetik, Ramazan’da aşırı yağlı, tuzlu, şekerli ve unlu gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. "Ramazan’da uzun saatler susuz kalınacak olması nedeniyle vücuttaki su ve mineral kaybı artar. Kaybın yerine konulması için iftardan itibaren sahur sonuna kadar ayran, taze sıkılmış meyve ve sebze suları gibi bol sıvı ve su alınması çok önemlidir. Susama hissi olmasa bile özellikle yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Terle kaybedilen su ve minerali azaltmak için günün sıcak saatlerinde güneşte kalmamaya, gereksiz ve aşırı efor sarf etmemeye dikkat edilmelidir.” ifadelerini kullandı.