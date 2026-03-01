'Son Ramazan’mış gibi kıymetini bilmeliyiz

İslam dünyası için rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı, yalnızca oruç ibadetiyle değil hayatın tüm alanlarını kuşatan bir arınma ve manevi yenilenme fırsatı sunuyor. Ramazan’ın kıymetinin idrak edilmesi gerektiğini belirten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Günay, “Öncelikle bu ayın rahmet, bereket ve affedilme ayı olduğunu, bu ayda yaptığımız ibadetlerin çok kıymetli olduğunu idrak etmeliyiz. Günlük yapageldiğimiz namaz, infak ve diğer ibadetlerimizi bu ayda daha ihlaslı, şartlarına uygun, samimi ve daha istekli bir şekilde yerine getirme niyetini ve iradesini göstermeliyiz” dedi. Ramazan günlerinin çabuk geçtiğine dikkat çeken Günay, “Yüce Allah’ın hakkında Kur’ân indirilen ay buyurduğu bu değerli ve sayılı günlerin çabucak geçip gittiğini kavramalıyız. Fani dünyada ölüm ânîdir; bu günlere bir daha ulaşıp ulaşamayacağımızı bilemeyiz. Bu mübarek ayda eda ettiğimiz ibadetleri son yaptığımız ibadetmişçesine değerli görmeli ve Rabb'imizin rızasına nail olma vesilesi bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.