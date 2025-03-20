1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı 29 gün sürecektir. Bu durumda, Ramazan'ın son 10 günü 20 Mart'ta başlayıp 29 Mart'ta sona erecektir. Bu dönemdeki tekli geceler ve bunların miladi takvimdeki karşılıkları merak ediliyor.

Ramazanın son 10 gündeki tekli geceler ne zaman?

21. gece: 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece (Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece)​

23. gece: 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece (Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece)​

25. gece: 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece)​

27. gece: 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece (Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece)​

29. gece: 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece (Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece)​

Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi Hicri takvime göre Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet takvimine göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Kadir Gecesi'nin önemi

Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır.

Bu gece yapılan ibadetler, bin aydan daha hayırlıdır.

Bu gece, melekler ve Cebrail (a.s.) yeryüzüne inerler.

Bu gece, Allah'ın rahmet ve mağfiretiyle dolu bir gecedir.

Kadir Gecesi, İslam dinindeki en önemli gecelerden biridir. Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara olan merhametinin, bağışlamasının ve lütfunun zirveye ulaştığı bir gecedir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e vahyedildiği gece olarak kabul edilir.

Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde yapacakları ibadetlerle Allah'ın lütfuna erişmek ve günahlarından arınmak için dua ederler. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin faziletinin bin aydan daha fazla olduğu düşünüldüğü için bu geceye "bin aydan daha hayırlı" denilmektedir.

Kadir Gecesi aynı zamanda, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörünün arttığı bir gecedir. Bu gece, Müslümanların birbirleriyle kucaklaşması, af dilemesi, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi için de bir fırsattır.

Kısacası, Kadir Gecesi Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir ve bu geceyi en iyi şekilde değerlendirerek Allah'ın lütfuna erişmek ve insanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörüyü arttırmak için çaba göstermek önemlidir.

Kadir Gecesi nasıl ihya edilir?

Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dinleyerek.

Namaz kılarak ve dua ederek.

Tövbe ve istiğfar ederek.

Zikir ve tesbihat yaparak.

Sadaka vererek ve ihtiyaç sahiplerine yardım ederek.



