Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. Asgari ücrette yeni rakam sonrasında ayakta ve yatarak tedavide günlük rapor parası tutarı da değişti. Rapor parası, hamilelik, hastalık, iş kazası gibi durumlarda çalışan hakkının SGK tarafından ödenen tutarı ifade etmektedir.

Rapor ücreti ne kadar arttı?

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor. Asgari ücrete gelecek olan zamla bu rakamlar da güncellenecek. Asgari ücrete yüzde 34,04 zam gelmesi nedeniyle ayakta tedavide günlük 300 lira, yatarak tedavide ise 224,76 lira ödeme yapılacak.

Rapor parası nasıl alınır?

Geçici iş göremezlik ödeneği, sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

Sigortalı çalışanlara devlet tarafından ödenen rapor parası, çalışan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK'lı çalışanlara ödenen rapor parası en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Alınan sağlık raporunun en az 3 günlük olması gerekmektedir. Aksi takdirde 3 günden daha az olan raporlar için ödeme yapılmamaktadır.

Ücret hesaba yatırıldıktan sonra en geç ay içinde alınması gerekiyor. Alınmayan ödenekler SGK tarafından geri alınıyor. SGK rapor parası almak için bazı şartlar vardır.

Rapor parası almak için ne gerekir?

Geçici iş göremezlik ödemesi için sigortalının durumunu bildiren doktor raporuyla birlikte SGK'ya başvurması gerekir. Başvuru sonucu e-devlet üzerinden takip edilebilir. Gereken şartlar sağlanmışsa başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde geçici iş göremezlik ödemesi PTT üzerinden yapılır.

Rapor parası alma şartları neler?

SGK tarafından yetki verilen hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekiyor.

Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız olarak çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları şartı gerekiyor.

Sigortalı çalışanların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği için iş göremezlik raporunun başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor.

Rapor parası ne zaman yatar?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte çalışanların PTT veya e-Devlet üzerinden tanımlanan banka hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir.

Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

Rapor parası sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Rapor parası E-devlet üzerinden de kolayca sorgulanabiliyor. Bunun için; E-Devlet'e giriş yapıp, arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazılır. Ardından "4A/4B İş Göremezlik Ödemesi" seçeneğine tıklanır. Böylece iş göremezlik ödemesi ile ilgili merak edilen detaylara ulaşılabilir.

Rapor parası hesaplamak için:

Rapor gün sayısı,

Son üç ay içinde alınan üç aylık toplam brüt ücret,

Son üç ay içinde prim, ikramiye vb. ek ödemeler,

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