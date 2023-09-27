Reeder modelleri, fiyatı ve özellikleri
Reeder telefon fiyatları, Türkiye'deki diğer akıllı telefon fiyatlarına göre oldukça uygundur. Reeder telefonlar, kaliteli donanım ve performans sunmaktadır.
Reeder telefon özellikleri
Reeder'ın en yeni telefonu, 2023 yılında piyasaya sürülen Reeder S23 PRO MAX'tır. Reeder S23 PRO MAX, 6.7 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 9000 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile donatılmıştır. Reeder S23 PRO MAX'ın fiyatı, 10.999 TL'dir.
Reeder telefon modelleri hangileri?
Reeder'ın diğer akıllı telefon modelleri şunlardır:
Reeder S19 MAX PRO: 6.7 inç AMOLED ekran, MediaTek Helio G96 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmıştır. Reeder S19 MAX PRO'nun fiyatı, 7.999 TL'dir.
Reeder P13 Blue Max 2022: 6.6 inç IPS LCD ekran, MediaTek Helio G95 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmıştır. Reeder P13 Blue Max 2022'nin fiyatı, 5.999 TL'dir.
Reeder P13 Blue Max Lite 2022: 6.5 inç IPS LCD ekran, MediaTek Helio G88 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile donatılmıştır. Reeder P13 Blue Max Lite 2022'nin fiyatı, 4.999 TL'dir.