Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin yaralarını satmak için Euro 2008'de karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre tekrardan sahaya çıktı. İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İsviçre'nin gollerini Eren Derdiyok ve Matias Vitkieviez kaydetti. Milli Takım'ın gollerini Semih Şentürk ve Volkan Demirel attı. Replay 2008 Türkiye 2-2 İsviçre maç özeti haberimizde.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) kadrosunda yer alan eski milli futbolcular, depremzedeler için 'Replay' maçında İsviçre ile karşılaştı. İsviçre'nin Lozan şehrinde oynanan gösteri maçı 2-2 sona ererken millilerin golleri Semih Şentürk ve penaltıdan Volkan Demirel'den geldi.

Centilmenliğin ön planda tutulduğu organizasyonda iki ülkenin oyuncuları karşılaşma sonrasında formaları değiştirirek fair-play örneği sergiledi. Her iki ülkenin futbol federasyonları tarafından desteklenen organizasyon, futbolun sınırları aşan dayanışma gücünü vurgulamak amacıyla düzenlendi. İki ülke arasında dayanışma ve yardımlaşmanın ön planda olduğu organizasyon, aynı zamanda depremzedeler için toplanacak yardımlarla toplumsal bir sorumluluğa da dönüştü.