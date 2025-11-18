Riot Games sunucularında sorun: LoL ve Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? Son gelişmeler

Yeni Şafak
19:0518/11/2025, Salı
League of Legends (LoL) ve Valorant’a bugün dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Cloudflare kaynaklı olduğu iddia edilen arıza nedeniyle birçok oyuncu oyuna giriş yapamıyor; Riot Games’ten ise henüz resmi açıklama gelmedi.

League of Legends ve Valorant’a bugün dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Çok sayıda oyuncu oyuna giremiyor. Sorunun Cloudflare kaynaklı olduğu iddia edilirken, Riot Games’ten henüz resmi açıklama gelmedi.


Riot Games servislerinde küresel erişim problemi

Dünyanın en çok oynanan çevrimiçi oyunları arasında yer alan League of Legends (LoL) ve Valorant, 18 Kasım’da birçok oyuncu tarafından erişilemez hâle geldi. Oyuncular, masaüstü istemcisi üzerinden Riot Games hesabına giriş yapmak istediğinde “bağlanılamıyor” ve “servis hatası” uyarılarıyla karşılaşıyor.


Riot Games cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, hatanın küresel ölçekte birçok kullanıcıyı etkilediği bildiriliyor.


Sorun Cloudflare kaynaklı olabilir

Kullanıcı raporlarına göre erişim problemlerinin, internetteki en büyük dağıtım ve güvenlik altyapılarından biri olan Cloudflare üzerinde yaşanan bir arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Cloudflare’ın kısa süreli kesintileri geçmişte de birçok oyun platformunun erişimini etkilemişti. Riot Games’in altyapısında bu hizmeti kullanması, şüphelerin bu yöne çevrilmesine neden oldu.


Downdetector’da şikâyetler hızla arttı

Kesintinin başladığı saatler itibarıyla Downdetector üzerinde hem LoL hem de Valorant için hata raporlarında ciddi artış görüldü. Şikâyetlerin çoğu: Oyuna giriş yapılamaması, Sunucuya bağlanamama, İstemcinin yüklenmemesi gibi sorunlara işaret ediyor.

Riot Games’ten açıklama bekleniyor

Erişim problemi devam ederken, oyuncular sosyal medyada ve forumlarda sorunun nedenini tartışmaya devam ediyor. Riot Games’in kısa süre içinde resmî bir durum güncellemesi paylaşması bekleniyor.


Cloudflare nedir?

Cloudflare, dünya genelinde milyonlarca web sitesi ve oyun platformu tarafından kullanılan dev bir içerik dağıtım ağı (CDN) ve güvenlik altyapısıdır. DDOS koruması, hızlı içerik sunumu ve trafik yönlendirme gibi kritik hizmetler sağlar.

Bu nedenle Cloudflare üzerinde meydana gelen herhangi bir arıza, çok geniş bir kullanıcı kitlesini etkileyebilir.

