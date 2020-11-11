Robotik Diz Protezi Mersin’de Uygulanmaya Başlandı!

Op. Dr. Fatih Kemal Doğan, dünya çapında oldukça popüler hale gelen robotik diz protezini Mersin’e ilk getiren doktorlardan biri. Bilindiği üzere, gelişmiş araçlardan yararlanılarak üretilen Robotik Diz Protezi sistemi, Türkiye çapında çeşitli kent ve hastanelerde uygulamaya konuluyor. Farklı kentlerden öncü doktorlar diz eklemlerinde kireçlenme yaşayan hastalar için uyguladıkları bilimsel cerrahi robotik yöntem ile kalıcı çözüm sağlamayı amaçlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mersin’de de bu alanda yapılan bir operasyon yüzde yüz oranında başarı yakaladı. Op. Dr. Fatih Kemal Doğan tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastanın operasyonun hemen ertesi günü yürümeye başladığı not edildi.

Robotik Diz Protez Süreci Nasıl İlerledi?

Mersin’de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Fatih Kemal Doğan, robotik diz protezinde başarılı sonuçlar elde etmek için en kritik olan noktanın implant parçasını doğru noktaya yerleştirmek olduğunu söyledi. Prosedür boyunca kullanılan robot ve bilgisayarlar ise yaptıkları hesaplamalar ile implantın doğruluğuna katkıda bulunabiliyor. Op. Dr. Fatih Kemal Doğan, implant sürecin başarısı ile ilgili sorduğumuz sorulara şöyle yanıt verdi:

“Özellikle diz eklemi için yapılan tam protez ve yarı protez ameliyatlarından sonra protezin çıkması, aşınması, kopması gibi durumlarla karşı karşıya kalan pek çok doktor, bunun için kalıcı bir çözüm arıyorlar. Ben robotik cerrahinin özellikle bu konuda güçlü bir çözüm olduğunu düşünüyorum.”

Hasta İçin Robotik Diz Protezi Mantıklı Mı?

Op. Dr. Fatih Kemal Doğan, robotik diz protezi ameliyatı yaptığı hasta ile olan tecrübesini şu cümlelerle anlattı: “Hastam radyasyon hakkında ciddi endişeleri olan bir bayandı ve bundan dolayı bir yandan diz protezini yaptırarak yaşamına daha konforlu devam etmek isterken, bir yandan da bilgisayarlı tomografi sürecinde oluşacak radyasyon sebebiyle buna yeltenemiyordu. Bunun için uyguladığım robotik diz protez cerrahisi tedavisinde bilgisayarlı tomografi yönteminin kullanılmaması kendisini çok rahatlattı. Robotik tedavide görüntüleme ve takip etme işlemleri, diğer yöntemdeki gibi bir radyasyon kullanımına gerek kalmadan diğer gelişmiş teknolojik araçlarla gerçekleştiriliyor.”

Mersin’de robotik diz protez cerrahisi hizmetini vermeye başlayan Op. Dr. Fatih Kemal Doğan’a vücudun proteze alışma süreci ve iyileşme süreci ile ilgili de genel bilgi vermesini rica ettik. Doktor, sorularımıza “Her şeyden önce diz kireçlenmesi hasta için ciddi bir acı anlamına geliyor. Dolayısıyla kliniğime gelen hastaların bu sorununu çözerken uzun iyileşme periyotlarını deneyimlemek istemiyorlar, en kısa sürede normal yaşam rutinlerine dönmeyi hedefliyorlar. Robotik tedavinin birtakım olanakları da bunu daha mümkün kıldı. Özellikle daha küçük kesikler ile implant yerleştirmenin mümkün olması durumu, hastalar için doku travması riskini azaltırken, rehabilitasyon sürecinin de daha kısa sürmesine sebep oldu. Tedavi gerçekleştirdiğim hastam ertesi gün değnekler yardımı ile yürümeye başladı ve yalnızca üç hafta içerisinde araba kullanmaya başladı. Bu hızlı gelişmeler biz hekimleri de çok mutlu ediyor.”

Peki, Robotik Diz Cerrahisi Risk Barındırıyor Mu?

“Hayır. Tersine, hekimlerin doğal hata paylarının ortaya çıkarabileceği ek komplikasyonların önlenmesi için robotik diz cerrahisi yararlı bir gelişme. Bu kapsamda ben de hastalarımı bu yöntem ile tedavi ettiğim için memnunum.”