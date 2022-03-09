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Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Son zamanlarda birçok kişinin problemi haline gelen saç dökülmesi nede olur? Hangi vitamin eksikliği saç dökülmesine sebep olur? Saç dökülmesini engellemek için nasıl beslenmeli ve neler yapmalıyız? İşte haberimizin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saç dökülmesi neden olur? ​Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini önlemek için ne yapılır?
Saç dökülmesi neden olur? ​Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesini önlemek için ne yapılır?

Saç dökülmesi sorunun yaşayan binlerce kadın ve erkek var. Ülkemizde bu sorun sıklıkla yaşanıyor. Saç dökülmesi kalıtsal da olabilir ancak bunun sebebi sağlıksız beslenme, vitamin eksikliği ve kullandığımız yanlış ürünler sebebi nedeniyle olabilir. Öte yandan, sadece saç dökülmesine iyi gelen şampuan çeşitleri değil; kökleri güçlendirecek ve sağlamlaştıracak olan besinlerin tüketilmesi de gerekmektedir.

Saç dökülmesi neden olur?

  1. Saç dökülmesinin başlıca nedenleri şu şekilde;
  2. Genetik faktörler
  3. Deri problemleri
  4. Yanlış beslenme alışkanlıkları
  5. Vitamin ve mineral eksikliği
  6. Hormonal sorunlar
  7. Dökülmeye sebep olabilecek iç hastalıkları ve ilaç kullanımı
  8. Doğum
  9. Kemoterapi süreci
  10. Kozmetik etkenler (Saç rengini açma, şampuan, düzleştirme vb.)
  11. Stres ve depresyon

Saç dökülmesine ne iyi gelir?

  • Saç dökülmesine iyi gelen yöntemler oldukça çeşitlidir. Zira, ilaç tedavisi kullanabileceğiniz gibi doğal yöntemleri tercih ederek de bu soruna karşı mücadele edebilirsiniz. Tıbbi açıdan bakıldığında, saç dökülmesinin nedenlerini ve dökülme tipini öğrenmeniz gerekmektedir. Bunun için de bir dermatoloji uzmanından muayene alıp kontrole gitmeniz gerekmektedir. Yapılan testlere bağlı olarak dermatoloji uzmanının size vereceği ilaç tedavisini izleyerek bu saç dökülmesine engel olabilirsiniz.
  • Beslenme alışkanlığınızı değiştirerek de bu sorunla baş etmeye çalışabilirsiniz. Vitamin, mineral ve demir eksikliği saç dökülmesinin nedenleri arasındadır. Bu eksikleri beslenme alışkanlığınızı değiştirerek ve vitamin, mineral ve demir içeren besinleri tüketerek giderebilirsiniz.
  • Doğal yöntemlerden kabul edilen yağları da kullanabilirsiniz. Bunlar arasında zeytinytağı, çay ağacı yağı, lavanta yağı ve dulavratotu yağı bulunmaktadır. Bu yağlarla ilgili bilgileri hemen aşağıda vereceğiz.
  • Yukarıda belirtilenlere alternatif olarak, İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi saç dökülmesi küründen de yararlanabilirsiniz.

Saç dökülmesini önlemenin yolları nelerdir?

Tıbbi açıdan bir yöntem uygulamak istiyorsanız aşağıdaki adımlara uygulayın;

Bir dermatoloji uzmanından randevu alın.

Böylece, saç dökülme nedenleriniz ve saç dökülme tipinizi öğrenebilirsiniz.

Yapılan kontrollere bağlı olarak ilaç tedavisinden yararlanabilirsiniz. Hekim kontrolünde yapılacak olan bu ilaç tedavisi ile hafif-orta derecedeki saç dökülmeleri engellenebilir.

Saç dökülmesini önleyen besinler nelerdir?

  1. Ispanak, pazı, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler
  2. Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveler
  3. Balık başta olmak üzere deniz ürünleri
  4. Ceviz, fındık gibi kuru yemişler
  5. Yoğurt
  6. Tavuk, hindi gibi protein kaynakları
  7. Fasulye
  8. Havuç
  9. Sarımsak
  10. Soğan

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