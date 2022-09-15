28 Ağustos itibari ile başlayan Safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayının sona etmesinin ardından Mevlid gecesinin de içinde idrak edileceği Rebiülevvel ayı girecek. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor 2022?

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Hicri takvimin ikinci ayı olarak sayılan Safer ayı 28 Ağustos tarihinde başlamıştı. Safer ayı 27 Eylül tarihinde sona erecek ve ardından Hicri takvimin üçüncü ayı Rebiüevvel ayı başlayacak. Rebievvel ayı içerisinde Mevlid Kandili de var.

SAFER AYININ BELA VE UĞURSUZLUK AYI OLDUĞU İNANIŞI DOĞRU MUDUR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

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SAFER AYI DUASI-İBADETLERİ

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.