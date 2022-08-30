Özgün Doktor atamaları ne zaman 2022? Tabip, uzman tabip, diş tabipleri ataması başvuru tarihleri
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Doktor atamaları ne zaman 2022? Tabip, uzman tabip, diş tabipleri ataması başvuru tarihleri

Doktor atama takvimi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi ataması yapılacak. Peki doktor atamaları ne zaman 2022? Sağlık Bakanlığı atama kura başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak, başvuru nereden nasıl yapılacak? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2022 doktor atama kurası başvurular başladı mı ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurusu

Sağlık Bakanlığı atama kurası için beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, atama takvimi ile ilgili başvuru kılavuzunda yer alan detaylar.

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurusu ne zaman 2022?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül'de Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanacak.

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurusu nasıl yapılır?

Talep bildirimi e-Devlet şifresi ile Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak "talep toplama ekranı" üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecek.

Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayıp, sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak ve başvuru yerine geçmeyecek. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecek.

  • Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası başvuru sayfası için tıklayın
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