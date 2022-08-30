Doktor atamaları ne zaman 2022? Tabip, uzman tabip, diş tabipleri ataması başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı atama kurası için beklenen açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamaya göre, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, atama takvimi ile ilgili başvuru kılavuzunda yer alan detaylar.

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurusu ne zaman 2022?

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül'de Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanacak.

Sağlık Bakanlığı atama kurası başvurusu nasıl yapılır?

Talep bildirimi e-Devlet şifresi ile Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak "talep toplama ekranı" üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecek.

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Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayıp, sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak ve başvuru yerine geçmeyecek. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecek.