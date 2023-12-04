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Sağlık Bakanlığı 419 eski hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı yapacak! Başvurular ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 419 eski hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılamayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) statüsünde işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri de açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte ayrıntılı bilgiler...

09:51 - 4/12/2023 понедельник
Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi olarak istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü ve TMY statüsünde sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı 419 eski hükümlü ve TMY statüsünde işçi alımı ne zaman?

İlanda, adayların esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 4-8 Aralık tarihleri arasından online başvuru yapabileceği belirtildi. Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.







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