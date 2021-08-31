Özgün Sağlık ocağında ücretsiz PCR testi yapılıyor mu?
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Sağlık ocağında ücretsiz PCR testi yapılıyor mu?

Sağlık ocağında PCR testi yapılır mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirilmesi ile PCR testinin nerelerde yapılacağı araştırılıyor. Her vatandaşın kolaylıkla sağlık hizmeti alabildiği sağık ocaklarında PCR testi yaptırılıyor mu? Sağlık ocağında ücretsiz olarak koronavirüs testi yapılıyor mu? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık ocağında ücretsiz PCR testi yapılıyor mu?
pcr testi

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. İlkokul 1. sınıv ve anaokulları ise 1 Eylül'den itibaren eğitime başlayacak. Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin Sağlık ocağında yaptırılıp yaptırılmayacağı merak ediliyor.

SAĞLIK OCAKLARINDA PCR TESTİ YAPTIRILIYOR MU?

Sağlık ocağında koronavirüs PCR testi henüz yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaptırılıyor.

ÜCRETSİZ PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?

PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir.

Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

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