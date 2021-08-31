Sağlık ocağında ücretsiz PCR testi yapılıyor mu?

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. İlkokul 1. sınıv ve anaokulları ise 1 Eylül'den itibaren eğitime başlayacak. Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testlerinin Sağlık ocağında yaptırılıp yaptırılmayacağı merak ediliyor.
SAĞLIK OCAKLARINDA PCR TESTİ YAPTIRILIYOR MU?
Sağlık ocağında koronavirüs PCR testi henüz yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaptırılıyor.
ÜCRETSİZ PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?
PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir.
Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.