Sağlık ocağında ücretsiz PCR testi yapılıyor mu? Sağlık ocağında PCR testi yapılır mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirilmesi ile PCR testinin nerelerde yapılacağı araştırılıyor. Her vatandaşın kolaylıkla sağlık hizmeti alabildiği sağık ocaklarında PCR testi yaptırılıyor mu? Sağlık ocağında ücretsiz olarak koronavirüs testi yapılıyor mu? İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

Haber Merkezi 31 Ağustos 2021, 19:13 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2021, 19:22 Yeni Şafak