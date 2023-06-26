26-27 Haziran sağlık ocakları kapalı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı’nda 9 gün idari tatil yapılacağını duyurdu. Aile Sağlığı Merkezleri bayram çalışma düzeni ve mesai saatleri 9 günlük idari izin önce yeniden araştırılmaya başlandı. Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda açık mı? sorusu bayrama sayılı günler kala merak ediliyor. İşte Kurban Bayramı Aile Sağlığı Merkezleri çalışma düzeni.
Kurban Bayramında Aile Sağlığı Merkezleri çalışıyor mu, açık mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nda 9 gün idari izin kararı alındığını duyurdu. Buna göre kamu kurumları ve kuruluşları Kurban Bayramı haftası boyunca kapalı olacak. Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak. 28 Haziran’da başlayacak Kurban bayramı tatili hafta sonu da dahil olmak üzere 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. İdari izinli olan memurlar için tatil toplam 9 gün sürecek.
26-27 Haziran Pazartesi ve Salı sağlık ocakları çalışacak mı?
26-27 Haziran tarihinde Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen Sağlık Ocakları kapalı olacak.
26-27 Haziran Pazartesi ve Salı eczaneler açık mı kapalı mı?
26 Haziran Pazartesi günü eczaneler açık olacak. Arefe günü ise öğleden sonra eczaneler kapalı olacak. Hastanelerin ise acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.
Sağlık ocakları çalışma saatleri
Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 17:00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.
Hafta içi: 08:00- 17:00
Öğle arası: 12:00- 13:00
Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
Sağlık ocakları hafta sonları açık mı?
Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.