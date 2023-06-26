Kurban Bayramı tatili kamuda çalışanlar memurlar için 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak. 26-27 Haziran Pazartesi Salı bankalar açık mı sorusu vatandaşların sorduğu sorular arasında yerini aldı. İdari izin günleri başladı. İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Mobil bankacılıkla işlem yapamayan vatandaşlar ise her zaman olduğu gibi banka şubelerini tercih edecek. Peki, 26-27 Haziran Pazartesi Salı bankalar açık mı? Pazartesi ve Salı günü devlet ve özel bankalar çalışıyor mu? Arefe günü bankalar çalışacak mı? İşte detaylar.