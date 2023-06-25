Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı’nda 9 gün idari tatil yapılacağını duyurdu. Posta ve Telgraf Teşkilatı bayram çalışma düzeni ve mesai saatleri 9 günlük idari izin önce yeniden araştırılmaya başlandı. PTT Kurban Bayramı’nda açık mı? sorusu bayrama sayılı günler kala merak ediliyor. İşte Kurban Bayramı PTT kargo çalışma düzeni.

Kurban Bayramında PTT çalışıyor mu, açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı’nda 9 gün idari izin kararı alındığını duyurdu. Buna göre kamu kurumları ve kuruluşları Kurban Bayramı haftası boyunca kapalı olacak. PTT de bir kamu kurumu olduğu için Kurban Bayramı’nda kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

26 Haziran Pazartesi 27 Haziran Salı PTT çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?

İlan edilen 9 günlük idari izin 23 Haziran Cuma gününden itibaren başlıyor. Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil memurları kapsadığından 26 - 27 Haziran tarihlerinde PTT ve postaneler açık olmayacaktır.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 2023?

PTT şubeleri, 08.30-17.00 ya da 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 12.30’da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan en geç 17.00’a kadar hizmet verip kapanmaktadır.

PTT, PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30

NOT: PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

PTT CUMARTESİ- PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?