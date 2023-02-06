|
Özgün

Sakaryaspor'da galibiyet serisi devam diyor

Spor Toto 1. Lig 23. haftaında Sakaryaspor evinde Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı. Maç Sakaryaspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 45+6’ (pen.) ve 90+7’ Kabongo Kassongo (2)’dan geldi. Sakaryaspor bu maçla beraber son 5 maçından galip gelmeyi başararak 37 puanla 7. sırada yer aldı. Keçiörengücü ise 37 puanla 6. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maç özetine ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:54 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sakaryaspor 2-0 Ankara Keçiörengücü

Sakaryaspor 2-0 Ankara Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında Sakaryaspor ve Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Maç Sakaryaspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

SAKARYASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU


#Sakaryaspor
#Keçiörengücü
#Spor Toto 1. lig
#puan durumu
#maç özeti
20 dakika önce
default-profile-img
Sakaryaspor'da galibiyet serisi devam diyor
Deprem bölgesinde bulunan sekiz şirketin borsadaki payları geçici olarak işleme kapatıldı
Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası acı bilanço
Malatya depremde son durum
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğündeki depremde son durum ne?
TFF ve kulüplerimizden geçmiş olsun mesajı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.