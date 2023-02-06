Spor Toto 1. Lig 23. haftaında Sakaryaspor evinde Ankara Keçiörengücü’nü ağırladı. Maç Sakaryaspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 45+6’ (pen.) ve 90+7’ Kabongo Kassongo (2)’dan geldi. Sakaryaspor bu maçla beraber son 5 maçından galip gelmeyi başararak 37 puanla 7. sırada yer aldı. Keçiörengücü ise 37 puanla 6. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maç özetine ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
09:54 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sakaryaspor 2-0 Ankara Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig 23. haftasında Sakaryaspor ve Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Maç Sakaryaspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
SAKARYASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maç özetini izlemek için
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