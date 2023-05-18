Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için tekrar sandıkların yolunu tutacak. 2.tur Cumhurbaşkanlığı oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasından seçmen tercih ettiği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Sandık müşahitleri tekrar seçimde görev alacak. Sandık müşahitleri ücret alıyor mu, ne kadar alacak?

SANDIK MÜŞAHİDİ ÜCRET ALACAK MI?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bu nedenle bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

SANDIK MÜŞAHİDİ NASIL OLUNUR?

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı “Müşahit Görev Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.

SANDIK MÜŞAHİDİNİN GÖREVLERİ NELER?

Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder.







