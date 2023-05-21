Avusturya’da oy verme süreci yoğun katılımla sürüyor

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğunda dün başlayan oy verme süreci, hafta sonunun da etkisiyle yoğun bir katılımla sürüyor.

Vatandaşların Viyana’ya yakın bölgelerden otobüslerle gelerek oylarını kullanması, ilk turda olduğu gibi ikinci turda da yurt dışında sandığa olan ilginin yüksekliğine işaret ediyor.

Avusturya’da yurt dışı seçmen kütüğünde yer alan vatandaşlar, Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında yerel saatle 08.00-22.00 arası 24 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek.

Ülkede ayrıca Linz, Graz ve Innsbruck kentlerinde dün başlayan oy kullanma işlemi bugün yerel saatle 21.00’e kadar devam edecek.





"İlk günde 23 bin 443 seçmen sandık başına gitti"









Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Katılımın daha ilk gün 23 bin 443 olması çok sevindirici bir gelişme. Sandık kurduğumuz 6 kentte de vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlık görevlerini yerine getiren seçmenlerimiz ile gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Ceyhun, sandıklarda tüm sandık kurulları, görevlileri ve müşahitlerin seçimin huzurlu bir ortamda geçmesi için birlikte çatıştıklarını kaydederek "Bu konuda özellikle bu ortama büyük katkı sunan Avusturya’daki siyasi parti temsilciliklerinin başkanlarına ve uzun kuyrukların oluştuğu zamanlarda sabırla bekleyen seçmenlere teşekkür ederim. Tüm demokrasilere örnek olacak bir seçime katılım sergilenmekte. Üstelik bugün dahil daha 4 gün var. Avusturya’da seçime katılım rekoru kırılacak gibi görünüyor." dedi.

Her ne kadar yoğunluk olsa da oy kullanma işleminin hızlı gerçekleşmesi nedeniyle bekleme sürelerinin de kısaldığını kaydeden Ceyhun, vatandaşların çok fazla zaman kaybetmeden oylarını verebildiklerini ifade etti.







