Yerel Seçim 2019
Seçim Isparta Seçim 2019 - Isparta Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Isparta Seçim 2019 - Isparta Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Isparta 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Isparta ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Isparta Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Isparta Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Isparta seçim sonuçları
Isparta seçim sonuçları

Isparta Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Isparta ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Isparta seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Isparta ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Isparta ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Isparta 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Isparta Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Atabey Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Eğirdir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Gelendost Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Isparta Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Keçiborlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Senirkent Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Sütçüler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Şarkikaraağaç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Uluborlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Yalvaç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Isparta Aksu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Gönen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Isparta Yenişarbademli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ISPARTA

Isparta, Türkiye'nin güneybatısında yer alan il. Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyindeki Göller Bölgesi'nde bulunan Isparta; batıda Burdur, kuzeyde Afyonkarahisar, doğuda Konya, güneyde ise Antalya ile çevrilidir. 30°01' ve 31°33' doğu boylamları ile 37°18' ve 38°30' kuzey enlemleri arasında kalır.

TÜİK erilerne göre Isparta'nın nüfusu 2018 yılı itibariyle 441.412'dir.

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