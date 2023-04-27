Listeyi YSK'ya geç teslim eden CHP'li Başkan istifa etti

CHP Genel Merkezin talebi doğrultusunda Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı’nın istifa ettiğini bildiren İl Başkan Ali Osman Horzum, “2 gündür partimizi arayarak endişelerini dile getiren ve görev almak isteyen partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığının seçim kuruluna teslim ettiği görevli listesi yedekleriyle beraber sisteme girildi ancak sonrasında reddedildi. Bu konu ile ilgili yasal yollara başvurulmuş olup, şu an Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazımızın sonucu beklenmektedir. Sonuç ne olursa olsun, sandık güvenliğini sağlamak, bizlerin görev ve sorumluluğundadır” dedi.