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Malatya Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Malatya 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Malatya ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Malatya Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Malatya Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya seçim sonuçları.
Malatya seçim sonuçları.

Malatya Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Malatya ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Malatya seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Malatya ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Malatya ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Malatya 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Malatya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Akçadağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Arapgir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Arguvan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Darende Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Doğanşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Hekimhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Pütürge Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Yeşilyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Battalgazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Doğanyol Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Malatya Kale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Kuluncak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Malatya Yazıhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

MALATYA

Malatya, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Malatya, 2018 itibarıyla 797.036 kişilik nüfusa sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehridir ve bölgenin Yukarı Fırat Bölümü’nde bulunur. Güney ve orta Anadolu bölgelerinin hemen hemen kesişme noktasında bulunması nedeniyle sosyal yapısı çeşitlilik ve zenginlik gösterir. İlk olarak Hitit döneminde kurulmuştur. O günden bugüne el değiştirerek yıkılıp yeniden yapılarak günümüze kadar gelmiştir.

Malatya, kayısı diyarı olarak bilinir. İlde yetişen kayısılar, dünya genelinde ünlüdür ve kuru kayısı üretiminin yüzde 80'ini Malatya Ovası’nda bulunan kayısı bahçeleri sağlar. Büyükşehir yasası ile 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Aynı zamanda Malatya 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış tek şehirdir, bu kişiler, İsmet İnönü ve Turgut Özal'dır.

Seçim sonuçlarını bir de böyle düşünün
OYNAT 01:22
Seçim sonuçlarını bir de böyle düşünün
31 Mart akşamı sandıklar açılmış. Sokaklarda CHP konvoyları. Araçlardan sallanan HDP bayrakları ve Apo posterleri. ABD'den gelen tebrik mesajları. Can Dündar ve Emre Uslu'nun sevinç paylaşımları. Kandil'deki terör baronlarından 'Dikdatöre ders veren halkımızı kutluyorum' demeçleri. Pensilvanya'daki şeytandan 'Uzun adamı, dikdatörü himmetimizle hizmet erlerimiz mağlup etmiştir' açıklamaları. Bunları hazmedebilecek varsa dilediği ittifaka oy versin. İstediğiniz kişi aday olmadı diye 2023 hedeflerinden vazgeçmemek lazım. Ülkemizin bekası için Cumhur İttifakı.


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