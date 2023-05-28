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2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları son dakika belli oluyor: Kazanan Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş doruk noktasında. Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmen 13. cumhurbaşkanını seçmen için oy kullandı. Oy verme işleminin sona ermesiyle birikte oy sayımına geçildi. Oy sayım işlemi devam ederken Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları, canlı, anlık ve son dakika seçim sonuçları da gelmeye başladı. İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy sayısı.

17:30 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kim Kazandı: Yeni Cumhurbaşkanı kim oldu, kim seçildi?

Kim Kazandı: Yeni Cumhurbaşkanı kim oldu, kim seçildi?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı
için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve
için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç bu seçimde oy kullanma hakkına sahip oldu.

Kim Kazandı: Yeni Cumhurbaşkanı kim oldu, kim seçildi?

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte anlık
, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları an be an Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden canlı olarak güncellenmekte.

Cumhurbaşkanı kim oldu? Seçimi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu kazadı?

28 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Türkiye geneli Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık 2. tur seçim sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur
nda kim önde, seçimi Erdoğan mı kazandı Kılıçdaroğlu mu? 2. tur seçimin kazananı kim olduğunu vatandaşlar hızlı bir şekilde yenişafak seçim sayfasında öğreniyor.
  • Saat 19.31 itibariyle sandıkların yüzde 95’ı açıldı. İlk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,3; Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,7 oranında oy aldı. Bu oranlara göre, Erdoğan 26.144.845 oy alırken, Kılıçdaroğlu 23.809.667 oy oy aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu. Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Türkiye geneli

#seçim 2023
#cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonuçları
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları