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Sevilla - Osasuna maçı ne zaman?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Sevilla ile Osasuna bugün kozlarını paylaşacak. Sevilla-CA Osasuna maçı, Ramon Sanchez Pizjuan'nde oynanıyor. İki takım arasındaki son maç Sevilla FC 5 - 0 CA Osasuna skorla sonuçlanmıştı. Peki, Sevilla - Osasuna maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sevilla - Osasuna muhtemel ilk 11’ler.

09:01 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sevilla - Osasuna maçı

Sevilla - Osasuna maçı

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Sevilla ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, maç saat kaçta?

Sevilla - Osasuna maçı 26 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak.

Sevilla - Osasuna maçı hangi kanalda?

Sevilla - Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Sevilla - Osasuna maçı maçı muhtemel ilk 11’ler

Sevilla muhtemel kadrosu:
  1. Bounou;
  2. Montiel,
  3. Fernando,
  4. Nianzou,
  5. Acuna;
  6. Jordan,
  7. Rakitic;
  8. Gil,
  9. Torres,
  10. Lamela;
  11. En-Nesyri
Osasuna muhtemel kadrosu:
  1. Fernandez;
  2. Moreno,
  3. U Garcia,
  4. D Garcia,
  5. Cruz;
  6. Moncayola,
  7. Gomez,
  8. Torro,
  9. Brasanac,
  10. Avila;
  11. Budimir

İki takım önceki sezonlarda 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 13 tanesini Sevilla FC kazanırken oynanan maçların 4 tanesini CA Osasuna kazandı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sevilla FC evinde kötü form durumundayken CA Osasuna performansı deplasmanda ortalama .

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 2.41 gol atıldı. Maçlar 45% oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon La Liga performanslarına bakarsak Sevilla FC evinde maç başına 1.36 puan alırken CA Osasuna deplasmanda 1.09 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.



Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Premier Lig'de zirve takipçisi Manchester City deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı haberimizde.


#Sevilla
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