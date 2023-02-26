İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Sevilla ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?