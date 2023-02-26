Sevilla - Osasuna maçı
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Sevilla ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, maç saat kaçta?
Sevilla - Osasuna maçı 26 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak.
Sevilla - Osasuna maçı hangi kanalda?
Sevilla - Osasuna maçı S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Sevilla - Osasuna maçı maçı muhtemel ilk 11’ler
- Bounou;
- Montiel,
- Fernando,
- Nianzou,
- Acuna;
- Jordan,
- Rakitic;
- Gil,
- Torres,
- Lamela;
- En-Nesyri
- Fernandez;
- Moreno,
- U Garcia,
- D Garcia,
- Cruz;
- Moncayola,
- Gomez,
- Torro,
- Brasanac,
- Avila;
- Budimir
İki takım önceki sezonlarda 22 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 13 tanesini Sevilla FC kazanırken oynanan maçların 4 tanesini CA Osasuna kazandı. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Sevilla FC evinde kötü form durumundayken CA Osasuna performansı deplasmanda ortalama .
İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 2.41 gol atıldı. Maçlar 45% oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon La Liga performanslarına bakarsak Sevilla FC evinde maç başına 1.36 puan alırken CA Osasuna deplasmanda 1.09 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.