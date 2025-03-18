Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
ŞEVVAL AYI BAŞLANGICI 2025: Şevval ayı ne zaman başlıyor, hükmü nedir?

ŞEVVAL AYI BAŞLANGICI 2025: Şevval ayı ne zaman başlıyor, hükmü nedir?

22:3618/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şevval ayı başlangıcı 30 Mart Pazar gününe denk geliyor
Şevval ayı başlangıcı 30 Mart Pazar gününe denk geliyor

Mübarek üç aylardan Ramazan ayında sona doğru yaklaşılıyor. Ramazan ayının ardından bayramın ilk günleri ise Şevval ayı olarak biliniyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” buyuruyor. Peki bu sene Şevval ayı ne zaman başlayacak? Şevval ayı hükmü nedir?

İslam aleminde mübarek kabul edilen üç aylardan Ramazan ayında artık son günler. Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazanın ardından ise bayramın ilk günlerini ifade eden Şevval ayı idrak edilecek. İşte 2025 Şevval ayı başlangıç tarihi ve hükmü ile ilgili bilgiler.


2025 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan, dini günler 2025 takvimine göre,
Şevval ayı başlangıcı
bayramın birinci günü olan
30 Mart Pazar
gününe denk gelmektedir.

Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).


Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.


#Şevval ayı
#Şevval ayı başlangıcı
#Ramazan
#Diyanet
#2025 dini günler takvimi
#Şevval orucu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI MART 2025: Tapu ve Kadastro 900 personel alımı şartları neler? E-Devlet başvuru ekranı