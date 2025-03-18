ŞEVVAL AYI BAŞLANGICI 2025: Şevval ayı ne zaman başlıyor, hükmü nedir?

İslam aleminde mübarek kabul edilen üç aylardan Ramazan ayında artık son günler. Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazanın ardından ise bayramın ilk günlerini ifade eden Şevval ayı idrak edilecek. İşte 2025 Şevval ayı başlangıç tarihi ve hükmü ile ilgili bilgiler.





2025 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan, dini günler 2025 takvimine göre, Şevval ayı başlangıcı bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününe denk gelmektedir.





Şevval orucunun hükmü nedir? Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).





Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.



