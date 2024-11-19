SGK prim tablosu çıktı! İşe başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş listesi

SGK’nın sunduğu erken emeklilik fırsatları, uzun yıllar emek veren çalışanlar için yeni bir umut kaynağı oldu. Kadın ve erkeklere özel farklı koşullarla şekillendirilen bu avantajlar, pek çok çalışanın emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım sunuyor. Yaş ve prim gün sayısındaki esnek düzenlemeler sayesinde, emeklilik şartları artık daha erişilebilir hale geliyor.
SGK'nın esnek emeklilik koşulları, uzun süre çalışanların emekliliğe erken adım atmaları için yeni fırsatlar sunuyor. Kadınlar ve erkekler için farklı prim gün sayısı ve yaş sınırı şartlarıyla güncellenen bu sistem, çeşitli sigortalılık tarihleri üzerinden hesaplanıyor.
31.12.2008 ve sonrası 7100 58 -
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 58 -
24.05.1999 - 08.09.1999 5975 56 20 yıl
24.05.1998 - 23.05.1999 5975 55 20 yıl
24.05.1997 - 23.05.1998 5975 54 20 yıl
24.05.1996 - 23.05.1997 5900 53 20 yıl
24.05.1995 - 23.05.1996 5825 52 20 yıl
24.05.1994 - 23.05.1995 5750 51 20 yıl
24.05.1993 - 23.05.1994 5675 50 20 yıl
24.05.1992 - 23.05.1993 5600 49 20 yıl
24.05.1991 - 23.05.1992 5525 48 20 yıl
24.05.1990 - 23.05.1991 5450 47 20 yıl
24.05.1989 - 23.05.1990 5375 46 20 yıl
24.05.1988 - 23.05.1989 5300 45 20 yıl
24.05.1987 - 23.05.1988 5225 44 20 yıl
24.05.1986 - 23.05.1987 5150 43 20 yıl
24.05.1985 - 23.05.1986 5075 42 20 yıl
24.05.1984 - 23.05.1985 5000 41 20 yıl
09.09.1981 - 23.05.1984 5000 40 20 yıl
01.04.1981 - 08.09.1981 5000 38 20 yıl
01.04.1981 ve öncesi 5000 Yaş yok 20 yıl
31.12.2008 ve sonrası 7100 60 -
09.09.1999 - 31.12.2008 7000 60 -
24.11.1998 - 08.09.1999 5975 58 25 yıl
24.05.1997 - 23.11.1998 5900 57 25 yıl
24.11.1995 - 23.05.1997 5825 56 25 yıl
24.05.1994 - 23.11.1995 5750 55 25 yıl
24.11.1992 - 23.05.1994 5675 54 25 yıl
24.05.1991 - 23.11.1992 5600 53 25 yıl
24.11.1989 - 23.05.1991 5525 52 25 yıl
24.05.1988 - 23.11.1989 5450 51 25 yıl
24.11.1986 - 23.05.1988 5375 50 25 yıl
24.05.1985 - 23.11.1986 5300 49 25 yıl
24.11.1983 - 23.05.1985 5225 48 25 yıl
24.05.1982 - 23.11.1983 5150 47 25 yıl
24.11.1980 - 23.05.1982 5075 46 25 yıl
24.05.1979 - 23.11.1980 5000 45 25 yıl
09.09.1976 - 23.05.1979 5000 44 25 yıl
08.09.1976 ve öncesi 5000 Yaş yok 25 yıl