SGK prim tablosu çıktı! İşe başlangıç tarihinize göre erken emeklilik yaş listesi

SGK’nın sunduğu erken emeklilik fırsatları, uzun yıllar emek veren çalışanlar için yeni bir umut kaynağı oldu. Kadın ve erkeklere özel farklı koşullarla şekillendirilen bu avantajlar, pek çok çalışanın emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım sunuyor. Yaş ve prim gün sayısındaki esnek düzenlemeler sayesinde, emeklilik şartları artık daha erişilebilir hale geliyor.