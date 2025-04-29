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Shift tuşu nedir, ne işe yarar? Klavyede shift tuşunun görevi ve yeri

Shift tuşu nedir, ne işe yarar? Klavyede shift tuşunun görevi ve yeri

14:4829/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bilgisayar kullanıcılarının sıkça karşılaştığı ancak işlevleri tam olarak bilinmeyen tuşlardan biri de Shift tuşudur. Bilgisayar kullanıcıları, "Shift tuşu nedir, ne işe yarar ve klavyede nerede bulunur?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bu haberde Shift tuşunun temel işlevlerinden, klavye kısayollarına kadar birçok detayı bulabilirsiniz.

Shift tuşu, bilgisayar klavyelerinde yer alan ve diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında farklı karakterler veya işlevler elde etmeye yarayan bir değiştirici tuştur. En temel işlevi, harflerin büyük yazılmasını ve rakam tuşlarının üzerindeki özel karakterlerin kullanılmasını sağlamaktır.

KLAVYEDE SHİFT TUŞUNUN YERİ NEREDEDİR?

Shift tuşu, genellikle klavyenin sol alt köşesinde ve sağ tarafında olmak üzere iki adet bulunur. Büyük ve geniş yapısıyla kolayca ayırt edilebilir. QWERTY düzenindeki klavyelerde, Shift tuşu Ctrl tuşunun hemen üzerinde konumlanır.

Shift kısayolları:
  • Shift + Harf → Büyük harf yazar
  • Shift + Rakamlar → Özel sembolleri çıkarır (örn. Shift + 2 = @)
  • Shift + Delete → Seçilen öğeyi doğrudan kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu'nu atlamadan)
  • Shift + F10 → Sağ tıklama menüsünü açar
  • Shift + F12 → Aktif belgeyi kaydeder
  • Shift + Ok Tuşları → Çoklu öğe seçimi yapar
  • Shift + Insert → Panodaki metni yapıştırır
  • Ctrl + Shift + Esc → Görev Yöneticisi’ni doğrudan açar

SHİFT TUŞU ÇALIŞMIYOR NE YAPMALIYIM?

Eğer Shift tuşunuz tepki vermiyorsa veya yanlış çalışıyorsa, aşağıdaki adımları izleyerek sorunu çözebilirsiniz:

  • Tuşta fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol edin
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın
  • Klavye ayarlarında “Filtre Tuşları” özelliğini kontrol edin
  • Klavye sürücülerini güncelleyin veya yeniden yükleyin
  • Donanım ve Aygıtlar sorun gidericisini çalıştırın
  • Windows Klavye Sorun Gidericisi’ni kullanın
  • Antivirüs ile sistem taraması yapın
  • Shift tuşunu ekran klavyesiyle test edin





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