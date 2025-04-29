Shift tuşu, bilgisayar klavyelerinde yer alan ve diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında farklı karakterler veya işlevler elde etmeye yarayan bir değiştirici tuştur. En temel işlevi, harflerin büyük yazılmasını ve rakam tuşlarının üzerindeki özel karakterlerin kullanılmasını sağlamaktır.