"Sigaraya son dakika zam geldi mi, var mı? En ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Söz konusu iddiaların ardından tütün ürünü kullanıcılarının gözü kulağı sigara fiyatları zammı konusunda gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Bu kapsamda "Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başladı. İşte sigara fiyatları hakkında son gelişmeler...

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?





Bazı haber kaynaklarına göre, sigaralara gelecek ay 5 TL daha zam gelecek. Zamlı fiyatların yeni yıldan itibaren geçerli olması bekleniyor.





Gelecek 5 TL'lik zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenecek.





2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?





Yeni zammın ardından bazı sigara fiyatları 60 TL olacak.





Güncel fiyat listesine göre, en ucuz sigara 52 TL'den satışa sunuluyor.





SİGARANIN ZARARLARI





Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.





Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.





Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?





Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.





Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.





Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.





Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.





Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.





Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.





Ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.





Beyin hücrelerinin ölümüne ve hafıza zayıflığına(Alzheimer) sebep olur.





Koku alma duygusu azalır.





Sigara içen bayanlarda rahim ve yumurtalık kısırlığı,erken menopoz ve rahim kanseri gibi tehlikeler görülür.





Gözlerde katarakt yada körlük meydana gelebilir.





Vücutta yorgunluk,ruhsal gerilim,aşırı stres ve uykusuzluk görülür.





Cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma ve döllenme yetersizliği meydana gelir.



