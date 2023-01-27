Sivas Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Valiliğin resmi sosyal medya üzerinde yapılan açıklamada kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaşabileceği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar, tipi, çığ ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Sivas 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
17:39 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sivas 5 günlük hava durumu
Sivas Valiliği beklenen yoğun kar yağışı konusunda Sivaslıları uyardı. Valiliğin resmi sosyal medya üzerinde yapılan açıklamada kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaşabileceği belirtildi.
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