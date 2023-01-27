Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. 28 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışlarının Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.