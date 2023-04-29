Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda bugün saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Konyaspor ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor’un Nenad Bjelica yönetiminde nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konyaspor - Trabzonspor maç kadrosu ve ilk 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.