Sivasspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu
Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Sivasspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SİVASSPOR
35 Ali Şaşal Vural
2 Murat Paluli
4 Aaron Appindangoye
6 Dimitris Goutas
14 Samba Camara
15 Charilaos Charisis
17 Erdoğan Yeşilyurt
37 Hakan Arslan
7 Max Gradel
9 Mustapha Yatabare
24 Samu Saiz
FENERBAHÇE
70 İrfan Can Eğribayat
3 Samet Akaydin
6 Ezgjan Alioski
41 Attila Szalai
7 Ferdi Kadıoğlu
8 Mert Hakan Yandaş
10 Arda Güler
20 Joao Pedro
80 İsmail Yüksek
99 Emre Mor
13 Enner Valencia