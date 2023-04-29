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Sivasspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Sivasspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda bugün saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sivasspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının birini kazanabilen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un nasıl bir 11’le sahaya çıkacağı futbol severler tarafından merak ediliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimziden ulaşabilirsiniz.

15:49 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivasspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu

Sivasspor - Fenerbahçe Maç Kadrosu

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Sivasspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SİVASSPOR

35 Ali Şaşal Vural

2 Murat Paluli

4 Aaron Appindangoye

6 Dimitris Goutas

14 Samba Camara

15 Charilaos Charisis

17 Erdoğan Yeşilyurt

37 Hakan Arslan

7 Max Gradel

9 Mustapha Yatabare

24 Samu Saiz

FENERBAHÇE

70 İrfan Can Eğribayat

3 Samet Akaydin

6 Ezgjan Alioski

41 Attila Szalai

7 Ferdi Kadıoğlu

8 Mert Hakan Yandaş

10 Arda Güler

20 Joao Pedro

80 İsmail Yüksek

99 Emre Mor

13 Enner Valencia

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Sivasspor
#Fenerbahçe
#Spor Toto Süper Lig
#Jorge Jesus
#Zorbay Küçük
#Yeni 4 Eylül Stadyumu
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