Somali’de patlama mı oldu? Kaç kişi öldü? Patlama neden oldu?

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçlarla 2 saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen terör saldırısında bölgedeki binaların camları parçalandı ve bazı insanlar yaralandı. Birçok sivilin yaralandığı ve can kayıplarının olduğu kaydedildi.

PATLAMA NEDEN OLDU?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılardan birinde Somali Eğitim Bakanlığı hedef alındı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, başkentteki Zoobe kavşağında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda can kaybı yaşandığını belirtti.

KAÇ KİŞİ YARALANDI VE HAYATINI KAYBETTİ?

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, her iki patlamada da kaç can kaybı olduğu ve kaç kişinin yaralandığını henüz bilinmiyor.