Son dakika... Ağrı’da feci kaza: 1’i bebek 4 ölü, 1 yaralı

Ağrı’da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1’i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ağrı-Hamur arasında meydana gelen kazada 04 DD 003 plakalı otomobil ile 63 N 1602 plakalı tır dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan biri bebek 4 kişi hayatını kaybederken, tır şoförü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.