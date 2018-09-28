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Son dakika... Eskişehir’de patlama, 2 yaralı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde patlama meydana geldi; 2 kişi yarandı. Patlamanın, doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi IHA
Eskişehir'de patlama meydana geldi; 2 kişi yarandı.

Eskişehir'de patlama meydana geldi; 2 kişi yarandı.

Fotoğraf: IHA

Eskişehir’in İnönü ilçesindeki bir ikamette meydana gelen ve doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilen patlamada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, sabah 08.00 saatlerinde ilçeye bağlı Orta Mahalle Karapınar Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. Tek katlı bir müstakil evde patlama oldu ve ardından yangın meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evdeki camlar kırılırken, sesi duyan vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, polis ekipleri de çevrede geniş çaplı önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınan alevler söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Selim T. (58) ve Hatice T. (52) Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın, doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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