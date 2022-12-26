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Son dakika Hatay haberleri: İşçileri taşıyan midibüs devrildi, 14 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ACH 560 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeniyurt mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Hatay haberleri: İşçileri taşıyan midibüs devrildi, 14 kişi yaralandı
Son dakika Hatay haberleri

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı.

14 TARIM İŞÇİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 ACH 560 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeniyurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 14 tarım işçisini çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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