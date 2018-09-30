Son dakika... Mardin Nusaybin'in kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Dibek Mahallesi'nde, bölgede düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi açıklama yaptı. Mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: