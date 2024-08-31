Sarsıntı hisseden vatandaşlar, 31 ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

BİNGÖL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.23’te Bingöl Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.

BALIKESİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 5.53’te Balıkesir Bigadiç ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 km derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

31 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedildi.

AFAD Son Depremler Listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek kamuoyuyla paylaşmaktadır. 31 Ağustos tarihinde kaydedilen son dakika depremleri şu şekildedir:







