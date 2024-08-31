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Son depremler 31 Ağustos: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Deprem hisseden vatandaşlar, anlık olarak son depremleri takip edebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sağladığı verileri merak ediyor. Bugün, Türkiye’nin farklı bölgelerinde hafif çaplı depremler meydana geldi ve bu sarsıntılar, ilgili kurumlar tarafından anında kaydedildi. Peki, 31 Ağustos 2024'te en son nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son deprem bilgileri...

13:09 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Son depremler
Son depremler

Sarsıntı hisseden vatandaşlar, 31 ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 31 ağustos 2024 Türkiye'deki depremler...

BİNGÖL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.23’te Bingöl Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.

BALIKESİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 5.53’te Balıkesir Bigadiç ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 km derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

31 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedildi.

AFAD Son Depremler Listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek kamuoyuyla paylaşmaktadır. 31 Ağustos tarihinde kaydedilen son dakika depremleri şu şekildedir:



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#deprem
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