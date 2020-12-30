Son zamanların öne çıkan çevrimiçi ticaret platformu: Binomo

Pek çok açından zorlu geçen 2020 yılı geride kalsa da tüm dünyada neden olduğu ekonomik dalgalanmaların etkileri devam ediyor. Özellikle enflasyon oranlarının yüksek olması ve alım gücünün düşmesi insanları yatırımlarını değerlendirmeye ve paralarının değerini artırmaya yönlendiriyor. Yatırım bugüne kadar uzmanlık işi olarak sanılsa da aslında ek gelir üretmek ve belirli yatırım araçlarıyla gerçekçi gelir elde etmek isteyenler için çevrimiçi ticaret platformları büyük kolaylık sağlıyor. Basit ve anlaşılır arayüzleri ile yatırım yapmak isteyen kişiyi her adımda yönlendiren platformlar, işlemler dikkatle yapıldığı takdirde herkes için yatırımcı olmanın kapısını aralıyor. Öne çıkan platformların başında ise Binomo geliyor. Bugün 133 ülkede faaliyet gösteren Binomo günde ortalama 931 bin 74 kişinin işlem yapmasına imkan vererek kazandığı popülarite ile yatırım yapmayı düşünenlerin merak konusu oldu. Çevrimiçi ticaret platformu hakkında merak edilen edilenleri Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel anlattı.

“Yatırımcı olmak öğrenilebilir”

Binomo’nun insanlara belirli bir vadede yatırım yaptıkları aracın fiyat hareketinden gelir kazandırmayı amaçlayan bir çevrimiçi ticaret platformu olduğunu söyleyen Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, platformun işleyişine yönelik detayları şöyle aktardı: “Binomo olarak daha önce yatırım yapmış olsun veya olmasın bu alanda adım atmak isteyen herkese ek bir gelir kapısı açıyoruz. 40’tan fazla varlığa yatırım yapma imkanı sunduğumuz platformda yatırım ekosistemiyle tanışmak isteyenlerden deneyimli yatırımcılara uzanan oldukça geniş bir kitle bulunuyor. Kullanıcılar ister demo hesaplarla risk almadan kendileri test edebiliyorlar ister gerçek hesaplarla gerçek kazançlar elde edebiliyorlar. Bizler, daha fazla insanın yatırım dünyasının avantajlarından yararlanarak hayal ettikleri birikimleri yapmalarına yardımcı olmak ve bu yolda onlara destek olarak dünya borsasına yeni oyuncular kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de yol göstererek, başarılı işlemleri teşvik ediyoruz. Çünkü yatırımcı olmak öğrenilebilir ve biz bunun mümkün olduğunu göstermek istiyoruz.” dedi.

Yatırım denemelerinde 8 bin TL limitli demo hesabı ile başlanıyor

Binomo üzerinden yatırım yapmaya başlamak için izlenmesi gereken adımları da anlatan Anne Kmel, “Yatırım deneyimi, Binomo’da gerçek hesap ve demo hesap olmak üzere iki hesap türü üzerinden yapılabiliyor. Kullanıcıların platforma üye olmak için ilk etapta mail adreslerini girmeleri ve bir şifre oluşturmaları isteniyor. Akabinde telefon numaralarını da sisteme girerek demo hesabına erişebiliyorlar. Açılış demo hesap ile gerçekleşiyor ve kullanıcılar nasıl ilerlemek istediklerine karar vererek seçim yapabiliyorlar. Demo ile ilerlemek isteyenler için hesap, 8 bin TL limit ve ilk para yatırma işlemi için %25 bonus fırsatıyla kullanıma açılıyor. Yatırım ise minimum 8 TL olarak yapılıyor. Ekranda eş zamanlı olarak kazanç oranı ve yaptığınız yatırıma yönelik diğer kullanıcıların fikirlerinin yer aldığı bir oylama sonucu penceresi de yer alıyor. Yatırımcı adayının en doğru varlıklara en doğru yatırımı yapması için ise strateji önerileri ile destek veriliyor. Demo hesap temelde risk almadan işlem yaparak kullanıcıya iyi bir yatırımcı olabilmesi için gerekli deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. ” ifadelerini kullandı.

Gerçek yatırıma 80TL ile başlanabiliyor

Demo hesap ile deneyim kazanan ve halihazırda yatırım deneyimi olan kullanıcıların gerçek hesap ile ilerleyerek gerçek kazanç elde etmeye başlayabileceğine de değinen Anne Kmel, “Binomo’nun bir diğer hesap türü olan gerçek hesap ise Standart, Gold ve VIP üyelikler ile çeşitlilik gösteriyor. Yatırım için 80 TL alt limit sunulan Standart üyelikte 41 varlığa yatırım yapılabiliyor, %100’e varan para yatırma bonusu sunuluyor, karlılık %85’lere çıkıyor ve para çekme işlemi 3 günde bir yapılabiliyor. Gold üyelikte ise yatırım alt limiti 4 bin TL’den başlıyor ve 54 varlığa yatırım imkanı sunuluyor. Karlılık oranının %90’a çıktığı bu üyelik türünde para çekme işlemi 24 saatte bir yapılıyor ve %5 oranında para iadesi güvencesi veriliyor. Ek olarak kullanıcılara özel yatırım programları hazırlayan kişisel yöneticilerden, sigortalı yatırım imkanından ve happy hour olarak adlandırılan, karlılık oranlarının büyük ölçüde arttığı hisse senedi zamanlarından faydalanılabiliyor. Yatırım alt limitinin 8 bin TL olduğu VIP üyelikte ise 61 varlığa yatırım yapılabiliyor ve para çekme işlemi sıklığı 4 saatte bire iniyor. Para yatırma bonusu %200’lere çıkarken karlılık %90 ve para iadesi %10 olarak sunuluyor. Gold üyelikteki ayrıcalıklara ek olarak VIP üyelikte ödüllerden ve risksiz işlem yapabilme imkanından da yararlanılabiliyor.” diye konuştu.

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