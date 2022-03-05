ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı. Peki bu ne demek? Son zamanlarda sondaj kulesinin ne olduğu sıkça merak ediliyor. sizler için sondaj kulesini ne olduğunu araştırdık. Sondaj kulesi ne demek? Sondaj kulesi ne işe yarar? İşte haberimizin detayları...

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