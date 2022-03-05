Özgün ABDnin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı. Peki bu ne demek? Son zamanlarda sondaj kulesinin ne olduğu sıkça merak ediliyor. sizler için sondaj kulesini ne olduğunu araştırdık. Sondaj kulesi ne demek? Sondaj kulesi ne işe yarar? İşte haberimizin detayları...

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Sondaj kulesi ne demek? Sondaj kulesi ne işe yarar? ​
Sondaj kulesi ne demek? Sondaj kulesi ne işe yarar?

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Şubat-4 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 519'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 209 adet arttı.

Perşembe gününü 110,46 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 118,03 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 115,03 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 107,67 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Sondaj kulesi ne demek? Sondaj kulesi ne işe yarar?

  • Sondaj kuleleri, yer altı maden yataklarını örnekleyebilir, kaya, toprak ve yeraltı suyu fiziksel özelliklerini test edebilir ve ayrıca yer altı hizmetleri tüneller veya kuyular gibi yüzey altı fabrikasyonları kurmak için kullanılabilir.

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