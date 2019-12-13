Sosyal Medya hesap yönetimi

Her ne kadar popülerliği oldukça yüksek olsa da hala Instagram kullanmayan birçok kişi bulunuyor. İşte yeni bir instagram hesabı açmak isteyenler için adım adım yapılması gerekenler…

Instagram Kaydol

Instagram hesabına kaydolmak için ihtiyacınız olan tek şey geçerli bir mail adresidir. Mail adresinizi ve şifrenizi biliyorsanız bu adımları izleyin.

Cep telefonunuza Instagram uygulamasını indirin ve açın. Henüz bir hesap oluşturmadığınız için öncelikle giriş ekranı sizi karşılayacaktır. Bu ekran üzerinde “Kaydol” seçeneğini seçerek ilerleyin.

Açılan ekranda kullanıcı adınızı yazın ve “İleri” butonuna tıklayın. Bir sonraki ekranda “E-POSTA” sekmesini seçin ve geçerli mail adresinizi yazarak ilerleyin.

Bu adımda sizi şifre belirleme ekranı karşılayacaktır. Bu ekran üzerinde şifrenizi yazarak ilerleyin. (Büyük-küçük harf içeren güçlü bir şifre tercih etmenizi öneririz.)

Bu aşamada sizden doğum gününüzü girmeniz istenecek. Doğum gününüzü girin ve devam edin. Açılan ekranda “Kaydı Tamamla” butonuna tıklayın. Bu aşamadan sonra doğruca yeni instagram hesabınıza giriş yapılacaktır.

Instagram hesabı açma işlemini e-posta kullanarak tamamlamış olduk ancak hesap güvenliğini artırmak adına instagram kaydolma işlemini cep telefonu numaranızı kullanarak yapmanızı öneririz. Cep telefonu ile instagram hesabı açma hakkındaki detaylı bilgilere erişmek için instagram kaydol adlı yazıyı öneriyoruz.

Instagram Engelleyenleri Görme

İster Instagram olsun ister farklı bir sosyal medya veya sohbet uygulaması… Engellenmek herkes için üzüntü verici bir durumdur. Ayrıca çoğu zaman herhangi bir mecrada biri tarafından engellenip engellenmediğimizi öğrenmek de merak konusudur. Peki, Instagram üzerinden bizleri engelleyen kişileri fark etmenin bir yolu var mı? Siz de bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız yazımızın bu kısmı tam da size göre. İşte adım adım instagram engelleyenleri görme işlemi…

Instagram üzerinden bizleri engelleyen kullanıcıları görmenin en iyi yollarından biri Follower Analytics adlı programı kullanmaktır.

Öncelikle telefonunuza Follower Analytics programını indirin ve açın. (Uygulamanın hem iOS hem de Android sürümü ücretsiz olarak AppStore ve Google Play’de mevcut)

Öncelikle telefonunuza Follower Analytics programını indirin ve açın. (Uygulamanın hem iOS hem de Android sürümü ücretsiz olarak AppStore ve Google Play’de mevcut)

Instagram kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın.

Uygulama içerisinde “Engellenenler” adlı bölümü açın. Bu bölümde sizi Instagram üzerinden engelleyen tüm kişilerin listesi görünecektir.

Birinin sizi engellediğinden şüphe ediyorsanız tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem ise ilgili kişinin Instagram hesabına farklı bir hesaptan göz atmaktır. Eskiden Instagram’dan sizi engelleyen kişinin profilini görüntülemeye çalıştığınızda boş bir ekran ile karşılaşıyordunuz. Ancak şuan profil sayfası boş gözükmüyor ancak ilgili kişinin profil bilgilerinde eksiklikler beliriyor.

Engelleme işlemine dair tüm detaylar ve yöntemlere instagram engelleyenleri görme adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Instagram Toplu Takip Bırakma

Zaman zaman profillerimizi düzenleme ihtiyacı hissederiz veya sosyal medya hesaplarımızdan tanımadığımız kişileri silmek isteriz. Elbette buna Instagram da dâhildir. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere yüzlerce hatta bazen binlerce kişinin yer aldığı bu profilleri teker teker temizlemek son derece zahmetli bir iştir. Söz konusu Instagram olunca bazı üçüncü parti programlar ile toplu takip bırakma işlemi son derece kolay bir şekilde yapılabilir. Siz de instagram üzerinde toplu takip bırakma işleminin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Öncelikle Reports+ adlı ücretsiz uygulamayı indirin ve uygulamaya instagram kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın. (Hem iOS hem de Android cihazlar için ücretsiz olarak indirilebilir.)

Uygulamanın ana ekranında listenizde yer alan tüm kullanıcıların listesini göreceksiniz. Silmek istediğiniz kişileri seçmek için profil resmine dokunun ve silinecekler listesine eklenmesini sağlayın.

Silmek istediğiniz tüm kişileri sildikten sonra sağ üstte yer alan “Onayla” butonuna dokunun ve seçenekler menüsünü açın. Açılan listeden “Takibi Bırak” seçeneğine dokunun.

Bu aşamada uygulama sizi seçilen tüm kişilerin takip listesinden çıkarılacağına dair uyaracaktır. “Takip Etmeyi Bırak” seçeneğini seçin ve işlemi tamamlayın.

Görüldüğü üzere instagram toplu takip bırakma işlemi üçüncü parti bir yazılım kullanılarak son derece basit bir şekilde yapılabiliyor. Takip bırakma konusuna dair diğer tüm detaylara instagram toplu takip bırakma makalesinden ulaşabilirsiniz.