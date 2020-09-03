Soyunma Dolapları Ve Arşiv Sistemleri

Biriken arşivlerin daha düzenli durması için arşiv dolapları firmalar için oldukça elzemdir. Bunun yanında özellikle hastane, fabrika, okul gibi alanlarda da soyunma odası olması gerekmektedir.

Soyunma Dolabı Sistemleri

Tunsan Çelik soyunma dolapları konusunda ürün yelpazesi oldukça geniştir. Bu ürünler arasından ihtiyacınıza en uygun olanı kolaylıkla seçmeniz mümkündür. Soyunma dolapları içerisinde genellikle çelik olan dolaplar kullanılmaktadır. Yurt, spor salonu, fabrika, hastane gibi alanlarda bu tarz çelik dolaplarla karşılaşabilirsiniz. Kullanılabilirlik açısından oldukça iyidir. Bu sebeple de işletmeler tarafından çok fazla tercih edilmektedir.

Soyunma dolabıçeşitlerimizden en çok tercih edilenleri 4 ve 6 kapılı olanlarıdır. Dolaplarımızın tamamı oldukça dayanıklıdır. Bunun sebebi de tüm parçalarının çelikten üretilmiş olmasıdır. Tunsan Çelik Soyunma dolabı ürünlerimizde çoğu zaman elektrostatik toz boyalar kullanırız. Bu boyalar çok uzun ömürlüdür ve uzun yıllar sıkıntı çıkmadan kullanılabilir.

Soyunma dolaplarımızın genellikler yüksekliği 200 cm genişliği 95 cm ve derinliği 37 cm'dir. Fakat ürünlerimizin ölçüleri standart değildir. Eğer işletmeler çok fazla soyunma dolabı almayı düşünüyorsa o zaman 0212 876 18 44 numaralı telefon numarasımızdan bize ulaşıp ölçülerinizi ilettiğinizde istediğiniz ölçülerde dolaplar üretebiliriz.

Tek Kapılı Soyunma Dolapları

Tunsan Çelik firmamız kaliteden ödün vermeden çeşitli boyutlarda soyunma dolapları üretir. Bunlardan biri de tek kapılı olan soyunma dolaplarıdır. Tek kapılı soyunma dolaplarının bir tane kapısı bulunur. Fakat eğer müşterimiz isterse bu tek kapı iki kapıya da çevrilebilir.

Bunun dışında L şekilli dolaplarımızda vardır. Bunların kullanımı biraz daha farklıdır. L şekilli dolaplar iki kişi yerine dört kişi tarafından kullanılabilmektedir. Dolapların kilitleri ise müşteri isteğine göre hazırlanmaktadır. İsterseniz asma kilitli isterseniz de gömme kilitli olarak dolapların tasarımını gerçekleştiririz. Fakat elektronik kilitler de yapabiliriz. Seçenek tamamen müşterilerimize bırakılmaktadır.

Dolaplarımızın renkleri de müşteri isteğine uygun olarak hazırlanmalıdır. Dolap içerisinde bulunan askılıklar isteğe bağlı olarak metal ya da plastik yapılabilmektedir.

İkili Soyunma Dolapları

İki kapılı dolaplarda çelikten üretilmektedir. Farklı modelleri bulunan bu iki kapılı dolaplar mekanın havasını bir anda değiştirebilir. Çelik dolap denince akla ağır bir ürün gelmektedir. Fakat bu dolaplar oldukça hafiftir. Bu da kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

İkili soyunma dolapları ile alandan tasarruf etmek mümkündür. Eşyalar içerisinde güvenle muhafaza edilebilir. Dolap fiyatlarımız için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Üç Kapılı Soyunma Dolapları

Üç kapılı soyunma dolapları genellikle fabrika, spor salonu gibi alanlarda daha çok kullanılmaktadır. Buralarda kullanılan soyunma dolaplarının kullanışlı ve aynı zamanda ergonomik olması oldukça önemli bir konudur. Dolaplarımızın tamamı bu şekilde üretilmektedir.

Dolabın kapılarında havalandırmalarda bulunur. Bu sayede dolap içinde herhangi bir nemlenme ya da rutubet oluşmasının da önüne geçilmiş olur.

Arşiv Dolabı Sistemleri

Özellikle iş yerlerinde çok fazla evrak işleri olmaktadır. Bu evrakların birikmesi durumunda sorunlar yaşanabilir. Bu sebeple de iyi bir şekilde evrakların depolanması oldukça önemlidir. Tunsan Çelik Firmamız oldukça kullanışlı arşiv dolabı imalatı da yapmaktadır.

Raylı Arşiv Dolapları

Üretmiş olduğumuz tüm arşiv dolapları yerden tasarruf sağlar ve tüm evraklarınızın depolanmasına olanak verir. Tunsançelik Raylı arşiv dolabı sayesinde evraklarınızı düzenli bir şekilde depolayabilir lazım olduğu zaman kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

Arşiv dolabı üretimlerimizin ölçüleri standart değildir. Müşterilerimizin istediği ölçülerde arşiv dolabı üretimleri de yapmaktayız.

Metal Arşiv Dolapları

Müşterilerimizin isteklerine uygun olarak metal arşiv dolapları da üretmekteyiz. Metal arşiv dolaplarının pek çok avantajı vardır. Bu sebeple de genellikle müşterilerimiz tarafından çokça tercih edilmektedir. Bu dolaplar nem ve rutubete karşı dayanıklıdır. Bu sebeple böyle alanlarda kolaylıkla kullanılabilmektedir.

Metal arşiv dolapları içerisinde evraklarınızı zarar görmeden saklayabilirsiniz. Böylece ilerde herhangi bir sıkıntı da yaşamazsınız. Dolaplarımız oldukça sağlam ve dayanıklıdır. Bu sebeple bir kere aldıktan sonra uzun yıllar herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz.

Arşiv Dolabı Çeşitleri

Arşiv dolapları farklı renk, model ve ölçülerde üretilebilmektedir. Bu seçenekler tamamen müşterimize bırakılmaktadır. Müşterimizin istediği modellerde arşiv dolaplarını üretiriz. Tüm dolaplarımız kullanışlıdır. Alan tasarrufu sağlar. Böylelikle asla sıkıntı yaşamadan evraklarınızı muhafaza edebilirsiniz.

Evraklar uzun süreler saklandığı zaman bazı yıpranmalar yaşanabilir. Fakat firmamızın arşiv dolaplarında asla bu tarz sorunlar yaşamazsınız. Evraklarınız herhangi bir nemlenme, yıpranma olmadan uzun yıllar saklanır. Arşivlerin düzenli bir şekilde saklanabilmesi için seçilecek olan dolapların kompakt modellerden seçilmesi oldukça önemlidir.

Özellikle birbirinden bağımsız dolaplar yerine 8 ya da 9 tane dolabın birbirine monteli bir şekilde olması hem alanı doğru kullanma açısından hem de evrakların daha düzenli olması açısından oldukça önemlidir. Firmamızın üretmiş olduğu pek çok arşiv dolabı modeli vardır. Bu modeller içerisinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Boya ve ölçüleri de müşterilerimize bırakmaktayız. Arşiv dolaplarımız sayesinde evraklarınızı hiç bir sıkıntı yaşamadan uzun yıllar saklayabilirsiniz.

Ürünleri Daha detaylı Görmek için Sitemizi Ziyaret edebilirsiniz ; https://www.tunsancelik.com/

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