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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri başlıyor! 2022 MEB Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yılki takvimine göre atama tercihleri için bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için tarihler açıklandı. 20 bin öğretmen atama tercihleri için saatler kaldı. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI: MEB 2022 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri için geri sayım başladı. 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacağı açıklanmış olup Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri tarihleri açıklandı. Tercihler 31 Ağustos'ta son bulacak olup sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yılki takvimine göre atama tercihleri 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI HANGİ TARİHTE?

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ise 1 Eylül'de olacak. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

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