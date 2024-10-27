"Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri atama sonuçları sonrası gündeme geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Ardından, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir."





SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?





Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.



