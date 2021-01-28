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​ Süper Kupa Trabzon’un ​

Süper Kupa Trabzon’un

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor arasındaki mücadeleyi bordo- mavili ekip kazanarak TFF Süper Kupa’nın sahibi oldu. Bordo-mavililerin gollerini Djaniny ve Ekuban atarken, Başakşehir’in sayısı Demba Ba’dan geldi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Başakşehir’i 2-1 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından Süper Kupa’yı da müzesine götürdü.
Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Başakşehir’i 2-1 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nın ardından Süper Kupa’yı da müzesine götürdü.

TFF Süper Kupa’da mutlu sona Trabzonspor ulaştı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getiren bordo-mavililer, son Süper Lig şampiyonu Başakşehir’i 2-1 yenerek 14. kez düzenlenen TFF Süper Kupa’yı 2. kez kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

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  • Trabzonspor’un gollerini Djaniny ve Ekuban atarken, Başakşehir’in sayısını ise penaltıdan Demba Ba kaydetti. Soğuk ve kar yağışlı havada maçın başlarında iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken özellikle orta alanda bir birlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. 6. dakikada Ekuban’ın vuruşunda Ponck’un eline çarpan topa hakem VAR’a bile gitmeden korner kararı verdi. 20’de Berat’ın sert vuruşunda kaleci Mert yatarak topun hakimi oldu.

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2019-2020 sezonu Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor

23’de Trabzonspor, çok adamla hücuma çıkarken, Berat’ın ara pasında Ekuban’ın ortasında defanstan seken topa Nwakaeme’nin vuruşunu kaleci Mert çeldi. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 47. dakikada öne geçti. Bu dakikada sağdan Serkan’ın ortasında savunmadan seken topa kaleciden önce Djaniny kafayı vurdu ve Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi. 55. dakikada Fernandes’in şutunda hakem savunmaya çarpan topta elle oynama olup olmadığını VAR’a danıştı.

  • Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Demba Ba skoru 1-1’e getirdi, 66. dakikada Serkan sağdan arka direğe oynadı. Kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı. 85. dakikada Hasan Ali’den topu çalan Djaniny uzun bir deparın ardından ara pasını savunma arkasına gönderdi. Ekuban kaleciyi geçerek topu filelerle buluşturdu: 1-2.
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