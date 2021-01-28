​ Süper Kupa Trabzon’un ​

Dünya

Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Psaki, ABD'nin de kendi istihbaratına dayanarak bazı bilgiler elde edeceğini, bu soruşturmalarda müttefikleriyle birlikte çalışacaklarını kaydetti.