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Spor

1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

17:44 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:


20 Eylül Cuma:

20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer

20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor: Burak Olcar


21 Eylül Cumartesi:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği: Alpaslan Şen

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor: Süleyman Bahadır

19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu


22 Eylül Pazar:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor: Fatih Tokail

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe


23 Eylül Pazartesi:

20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi







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