1. Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
20.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Mehmet Ali Özer
20.00 Manisa FK-Yeni Malatyaspor: Burak Olcar
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği: Alpaslan Şen
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor: Süleyman Bahadır
19.00 MKE Ankaragücü-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor: Fatih Tokail
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Adnan Deniz Kayatepe
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi