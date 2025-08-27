Yeni Şafak
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

27/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup etti.


A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmaya etkili başladı. Letonya'yı dış atışlara zorlayan Türkiye, pota altından kaydettiği sayılarla 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 3-13. Ev sahibi takım, moladan toparlanarak dönmesine rağmen serbest atış çizgisi ve dış atışlardan skor üretmeye devam eden milliler, 8. dakikada farkı 14'e çıkardı: 10-24.

Kalan bölümde art arda hatalar yapan Türkiye karşısında 11-0'lık seri yakalayan Letonya, farkı 3'e kadar indirdi. Ay-yıldızlı ekip, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.


İki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'er kez isabet bulduğu ikinci çeyrekte farkı açan Türkiye, soyunma odasına 47-39 üstün gitti.

Üçüncü periyotta A Milli Takım, Letonya'ya büyük üstünlük kurdu. Dış atışlardan peş peşe bulduğu sayılarla tempo yakalayarak farkı 18 sayıya kadar çıkaran milliler, son bölüme 72-55 önde girdi.


Dördüncü ve son periyotta rahat oyun sergileyen Türkiye, sahadan 93-73 galip ayrıldı.

Letonya'ya karşı 15 üç sayı isabeti bulan milliler, EuroBasket tarihinde en fazla üç sayı kaydettiği maçı yaşadı.


Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçını 29 Ağustos Cuma günü saat 14.45'te Çekya ile yapacak.



#A Milli Basketbol Takımı
#Türkiye
#Letonya
#Euro Basket 2025
