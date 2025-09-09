Yeni Şafak
12 Dev Adam EuroBasket 2025'te yarı finalde

18:509/09/2025, mardi
G: 9/09/2025, mardi
12 Dev Adam
A Milli Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren milliler, soyunma odasına 46-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 15’e (65-50) çıkaran ay-yıldızlılar, son bölümde de üstünlüğünü korudu ve sahadan 91-77 galip ayrıldı.


Bu sonuçla 12 Dev Adam, EuroBasket’te 24 yıl aradan sonra yarı finale kaldı. Türkiye, son olarak ev sahipliği yaptığı 2001’de finale yükselmiş ve gümüş madalya kazanmıştı.


Milli takım, yarı finalde bu akşam oynanacak Litvanya - Yunanistan maçının galibiyle 12 Eylül Cuma günü karşılaşacak.


Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, Son 16 turunda İsveç’i 85-79 yendi. Polonya karşısında aldığı galibiyetle turnuvada 7’de 7 yaptı.

#EuroBasket 2025
#12 Dev Adam
#Türkiye
