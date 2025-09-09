12 Dev Adam EuroBasket 2025'te yarı finalde

Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren milliler, soyunma odasına 46-32 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 15’e (65-50) çıkaran ay-yıldızlılar, son bölümde de üstünlüğünü korudu ve sahadan 91-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 12 Dev Adam, EuroBasket’te 24 yıl aradan sonra yarı finale kaldı. Türkiye, son olarak ev sahipliği yaptığı 2001’de finale yükselmiş ve gümüş madalya kazanmıştı.