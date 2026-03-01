Yeni Şafak
12 Dev Adam'ın konuğu Sırbistan

14:401/03/2026, Pazar
AA
Milliler cuma günü oynanan maçta Sırbistan'ı yenmişti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek.

12 Dev Adam, yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.


Dört takımın mücadele ettiği C Grubu'nda oynadığı 3 maçı kazanan Türkiye, ilk sırada yer alıyor. Milli takım, elemelerdeki ilk pencere müsabakalarında Bosna Hersek'i 93-71, İsviçre'yi de 85-60 mağlup etti.


Ay-yıldızlı ekip, ikinci penceredeki ilk mücadelesinde ise Sırbistan'a 82-78 üstünlük kurdu.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek. Milliler, hem grupta 4'te 4 yapmayı hem de Sırbistan karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.


2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre'ye 90-86, Bosna Hersek'i de 74-72 yenen Sırbistan, Türkiye'ye ise 82-78 mağlup oldu. Sırbistan, C Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.


A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:


Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Malachi Flynn, Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic, Can Korkmaz, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, İsmail Cem Ulusoy, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven.




