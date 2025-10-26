Yeni Şafak
26/10/2025, Pazar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Toplamda 1214 erkek ve 453 kadın olmak üzere 1667 kayıtlı koşucunun katıldığı yarış, farklı kategorilerde düzenlendi.

Abay Caddesi'nde yer alan Kazlıçeşme Sanat'ta startı verilen 10 kilometrelik koşu, yine aynı noktada sona erdi.


Toplamda 1214 erkek ve 453 kadın olmak üzere 1667 kayıtlı koşucunun katıldığı yarış, farklı kategorilerde düzenlendi.


Organizasyonda 23'ü milli 13'ü yabancı sporcu yer alırken, kategorilerde ilk 3'e giren kadın ve erkek sporcular madalya ile ödüllendirildi.


- Genel klasmanda ilk 3
Yarış sonunda erkekler ve kadınlarda genel klasmanda ilk 3'e giren isimler şöyle:
Erkekler:

1. Obadiyah Kiplangat Rop (29.18)

2. Mert Selek (29.46)

3. Mert Girmalegese (30.24)


Kadınlar:

1. Robe Dida Diriba (33.42)

2. Daisy Jeptoo Kimeli (34.40)

3. Pınar Demir (35.01)




