17 Yaş Altı Milli Takım'dan şampiyona yolunda kritik zafer

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’nun ikinci mücadelesinde Malta'yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek ikinci tura yükselme yolunda dev bir adım attı. Sırbistan’daki maçta ay-yıldızlılar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan askerleri unutmadı. Maça siyah kol bandı takıp saygı duruşunda bulunan Milli Takım, Tarık Buğra Kalpaklı'nın hat-trick yaptığı bu karşılaşmada net bir skor elde etti.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup ikinci maçında gösterdiği üstün performansla Malta'yı 5-0 yenerek eleme grubunda önemli bir galibiyete imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan FK Vozdovac Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlı genç futbolcular, sahaya anlamlı bir amaçla çıktı.
Şehitlerimiz için siyah bantla sahaya çıktılar
Ay-yıldızlılar, maç öncesinde milli hassasiyeti ön planda tutarak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan kargo uçağı kazasında şehit olan kahraman askerlerimizin anısına saygı duruşunda bulundu. Genç Milli Takım, aynı zamanda kollarında siyah kol bandı ile mücadele ederek aziz şehitlerimize olan minnet ve saygılarını gösterdi. Bu güçlü ve onurlu duruş, milli takım ruhunu sahaya yansıttı.
Tarık Buğra Kalpaklı'dan hat-trick
Milliler, Malta karşısında net bir üstünlük kurdu. Maçın en dikkat çeken ismi ise hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan Tarık Buğra Kalpaklı oldu. Genç yıldız, 22, 27 ve 69. dakikalarda fileleri havalandırarak takımını rahatlattı. Diğer goller ise 76. dakikada Emin Eren Sayar ve 81. dakikada Ali Demirbilek'ten geldi. Genç yeteneklerin bu performansı, Türk futbolunun geleceği adına umut verdi.
İkinci tur kapısı aralandı
Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da tribünden yakından takip etti. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, ikinci tura yükselme şansını büyük ölçüde artırdı. 7. Grubun diğer maçında Sırbistan ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Sırbistan’ın bu maçı kazanması ya da berabere kalması durumunda, Türkiye son maça gerek kalmadan UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda adını bir üst tura yazdırmış olacak. Ay-yıldızlılar, eleme turunu 17 Kasım Pazartesi günü ev sahibi Sırbistan ile oynayacakları maçla tamamlayacaklar.