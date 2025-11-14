17 Yaş Altı Milli Takım'dan şampiyona yolunda kritik zafer

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 7. Grup ikinci maçında gösterdiği üstün performansla Malta'yı 5-0 yenerek eleme grubunda önemli bir galibiyete imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan FK Vozdovac Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlı genç futbolcular, sahaya anlamlı bir amaçla çıktı.





Şehitlerimiz için siyah bantla sahaya çıktılar





Ay-yıldızlılar, maç öncesinde milli hassasiyeti ön planda tutarak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan kargo uçağı kazasında şehit olan kahraman askerlerimizin anısına saygı duruşunda bulundu. Genç Milli Takım, aynı zamanda kollarında siyah kol bandı ile mücadele ederek aziz şehitlerimize olan minnet ve saygılarını gösterdi. Bu güçlü ve onurlu duruş, milli takım ruhunu sahaya yansıttı.





Tarık Buğra Kalpaklı'dan hat-trick





Milliler, Malta karşısında net bir üstünlük kurdu. Maçın en dikkat çeken ismi ise hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan Tarık Buğra Kalpaklı oldu. Genç yıldız, 22, 27 ve 69. dakikalarda fileleri havalandırarak takımını rahatlattı. Diğer goller ise 76. dakikada Emin Eren Sayar ve 81. dakikada Ali Demirbilek'ten geldi. Genç yeteneklerin bu performansı, Türk futbolunun geleceği adına umut verdi.





İkinci tur kapısı aralandı



