2019-2020 sezonu Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor

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Yargı reformu neleri kapsıyor?

Kamuoyunun uzun zamandır beklediği, yargı reformunun detaylarını AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan paylaştı. Reform paketinin, yaklaşık 128 kanunda değişiklik öngördüğünü belirten Özkan, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılması sağlanacak. Türkiye’de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Özel hayat da güvence altına alınacak" dedi.