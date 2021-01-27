2019-2020 sezonu Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir ve Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Trabzonspor, gergin geçen mücadelede 2-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Karşılaşmada 3 kırmızı kart çıktı.
Maçtan dakikalar;
6. dakikada Ekuban’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta defansta Ponck’a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
16. dakikada sol taraftan Deniz’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Fernandes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
22. dakikada Berat’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Mert Günok iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Nwakaeme’nin sol kanttan topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
37. dakikada Deniz’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba’nın vuruşuna meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
38. dakikada Djaniny’nin ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.
2019-2020 Süper Kupa şampiyonu #Trabzonspor pic.twitter.com/gPuuNy4EgY
2019-2020 Süper Kupa şampiyonu #Trabzonspor pic.twitter.com/gPuuNy4EgY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 27, 2021
Tribünde 200 taraftar
- Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesinde davetli olarak iki takım taraftarı tribünlerde yer aldı. Süper Kupa’da oynanan Medipol Başakşehir - Trabzonspor mücadelesinde iki takım taraftarı davetli olarak tribünlere geldi. Salgın kuralları dolayısıyla iki takımı destekleyen 80 kişilik taraftar tribünde yerini alırken, müsabakayı protokol tribünüyle beraber yaklaşık 200 kişi takip etti.