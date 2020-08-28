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2020-2021 Süper Amatör Lig ne zaman başlayacak?

2020-2021 Süper Amatör Ligi oynanacak mı?

TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, Yeni Şafak Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle oynayıp oynanmayacağı merak konusu olan Süper Amatör Lig hakkında açıklamalarda bulunan Tanrıyaşükür, Amatör Lig'lerin başlamasının zor olduğunu belirtti.

Selim Çakır Yeni Şafak
Ali Tanrıyaşükür

Ali Tanrıyaşükür

Pandemi nedeniyle en çok etkilenen spor organizasyonlarından biri olan futbolda Amatör Lig takımları yeni sezon öncesi büyük bir belirsizlik yaşıyor. 2020-2021 Süper Amatör Ligi'nin oynanıp oynanmayacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, Yeni Şafak Spor servisine özel açıklamalarda bulundu.

Yöneticiler sormuyor antrenörler soruyor

Geçtiğimiz sezon Eylül ayının sonunda başlayan Süper Amatör Lig'inin bu sezon ki başlama tarihi henüz belli değil. Birçok takımın sezona hazırlık yapamadığını belirten Tanrıyaşükür, pandemiden en çok antrenörlerin mağdur olduğunu belirtti.

Hijyeni sağlamak çok zor

Soyunma odaları, duşlar, tuvaletler gibi ortak kullanıma açık ortamların iyi dezenfekte edilmesini belirten Tanrıyaşükür şu ifadeleri kullandı:

  • Koronavirüs konusunda hijyen kritik nokta. Hepimiz alınan önlemlere uymak zorundayız. Amatör Liglerde hijyen kurallarının uygulandığını görebileceğimiz çok az stadyum var. Spor İl Müdürlüğü ve Belediye sahaları dışında Amatör takımlarımızın kullandığı sahaların durumları iyi değil.

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#Süper Lig'de 'pandemi' sezonu

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Valilik ve Bakanlık onaylayacak

  • Henüz bize de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bir bilgi yok. Süper Amatör Lig'inin bu sezon oynanabilmesi için Bakanlık ve Valilik'ten onay alınması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz.
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